Провал Запада: ультиматум Трампа обернулся рождением новой мировой оси в лице Индии и Китая

Попытка администрации Трампа использовать тарифы в качестве инструмента давления на Индию в связи с закупками нефти из России привела к неожиданным последствиям для Запада. Вместо подчинения требованиям, Нью-Дели начал курс на сближение с Пекином, своим главным геополитическим конкурентом. По мнению политолога Сергея Станкевича, такое развитие событий демонстрирует возможность трансформации давних противников в партнеров, передает портал «ФедералПресс».

Он метафорично назвал встречу лидеров Китая и Индии «танцем Дракона и Слона», подчеркнув всеобщее внимание к этому событию. Визит Нарендры Моди в Китай, сопровождавшийся демонстрацией дружелюбия со стороны Си Цзиньпина, стал сенсацией и вызвал активное обсуждение в мировом сообществе.

Станкевич напомнил, что отношения между двумя странами исторически осложнены конфликтами, корни которых уходят во времена британского колониального правления.

Нечетко определенные границы, оставленные колонизаторами, долгое время служили источником напряженности между Китаем и Индией, используемым внешними силами для разжигания конфликтов.

Эксперт отметил регулярные столкновения, начиная с войны 1962 года и заканчивая конфликтом в долине Галван в 2020 году. Несмотря на попытки США вовлечь Индию в антикитайский альянс, Нью-Дели уклонился от этого предложения.

Решающим фактором стали тарифы, введенные Трампом, и его настойчивые требования о поддержке в получении Нобелевской премии. Действия президента США, таким образом, стали катализатором сближения Индии и Китая.

По итогам переговоров Си Цзиньпин и Нарендра Моди выразили готовность к поиску справедливого решения по пограничным вопросам и проведению демаркации границы.

Лидеры заявили об отсутствии взаимной конкуренции и намерении развивать торговлю, инвестиции и сотрудничество в сфере передовых технологий. Анонсирован визит Си Цзиньпина в Индию в 2026 году для участия в саммите БРИКС.

Станкевич подчеркнул, что встреча лидеров задала позитивный тон дипломатическому форуму ШОС в Китае и стала одним из самых значимых событий в мировой политике за последнее время.

Ранее сообщалось, что в США остались недовольны связью Индии с Китаем и Россией.