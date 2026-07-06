Служба внешней разведки России опубликовала официальный релиз, в котором сообщается, что в планировании удара ВСУ по Музею обороны Севастополя участвовали спецслужбы Великобритании. Политолог Владимир Киреев в беседе с Общественной службой новостей объяснил, какое политическое значение имеет это заявление и почему оно прозвучало спустя месяц после событий.

Служба внешней разведки России обнародовала данные о причастности британских специалистов к удару по Севастополю. Как следует из релиза, полетные задания в системы вооружений загружали британские военные советники, действовавшие под видом инструкторов.

Политолог Владимир Киреев отметил, что СВР выполняет не только оперативные, но и информационные задачи, формируя восприятие событий в обществе и управленческих кругах. Задержка в публикации, по его мнению, указывает на тщательную проверку фактов.

Киреев подчеркнул, что информация о британском следе не стала неожиданностью — в российском сознании прочно укрепилось восприятие Великобритании как потенциального противника. Однако ключевое значение релиза, по его словам, связано с текущей политической повесткой.

На фоне поступающих из Евросоюза мирных инициатив и заявлений Владимира Зеленского о готовности приехать в Россию публикация СВР сигнализирует о возможном провокационном характере этих предложений. Таким образом, пресс-релиз предупреждает, что за переговорными сигналами могут стоять более масштабные замыслы.

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