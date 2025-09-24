Психиатр оценил слова Трампа о связи парацетамола с аутизмом

Заявления Дональда Трампа о связи приема парацетамола во время беременности с риском развития аутизма у детей не находят поддержки в научном сообществе. Как пояснил психиатр Александр Федорович, современная медицина не имеет однозначного ответа о причинах возникновения расстройств аутистического спектра (РАС), хотя их основой считается генетический фактор. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Специалист отметил, что теория о влиянии определенных химических веществ существует, но парацетамол не является ее центральным элементом. Рост диагностируемых случаев аутизма эксперт связывает прежде всего с улучшением методов выявления расстройства, а также с общим снижением качества жизни, включая экологию и состояние медицины.

Федорович охарактеризовал заявления Трампа как популизм, подчеркнув, что столь сложные медицинские вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций. Что касается самого парацетамола, то его потенциальные риски для печени уже известны медикам, однако связь с аутизмом остается недоказанной.

По его словам, научное сообщество призывает сосредоточиться на развитии доказательной медицины, а не на непроверенных теориях. Рост числа детей с РАС требует серьезных исследований, а не упрощенных объяснений, которые могут посеять необоснованную панику среди родителей.

