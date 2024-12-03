Психолог Кичаев определил причины помилования президентом США своего сына

По словам психолога Александра Кичаева, решение уходящего главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера Байдена мотивировано двумя факторами – политическими соображениями и чувством вины отца, не сумевшего достойно воспитать своего наследника. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что первый фактор объясняется тем, что у президента США вскоре завершится срок полномочий, поэтому он выжимает максимум из своего статуса, а второй фактор – это использование возможности дать собственному сыну избежать серьезного наказания.

По мнению эксперта, в этом случае свою роль сыграли личные, родительские установки главы Белого дома, не уделявшего должного внимания воспитанию сына, поглощенного своей политической карьерой. Хантер вырос непутевым, став типичным, мажором, которому все дозволено.

Ранее конгрессмены попросили Байдена помиловать Ассанжа.