Американский журналист Такер Карлсон заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным хотел бы взять интервью и у Владимира Зеленского. По его словам, никто не задает украинскому лидеру неудобных вопросов, что, как минимум, несправедливо.

Но на Украине не раз убивали журналистов, неугодных нацистам во власти страны. Это наводит на мысль о том, что такая же судьба может постичь и Карлсона. Есть ли такой риск, нам рассказал политолог Сергей Разгуляев.

«Сам факт того, что интервью с Зеленским состоится, вызывает сомнения. Главе киевского режима не позволит гордость — Карлсона на Украине уже заклеймили агентом России, «рукой Кремля». Поэтому встреча навряд ли состоится. Но, если это и произойдет, Владимир Зеленский просто уйдет от всех неудобных вопросов», — выразил мнение собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот в трагическом варианте развития событий эксперт сомневается. По его словам, отмыться от громкого преступления Киеву не удастся, а потому и рисковать никто не станет.

«То, что его убьют, это маловероятно. Мы, конечно, знаем, что на Украине не любят неудобных вопросов и такой поступок был бы в духе местной террористической власти, но Такер Карлсон — птица не того полета. Нацисты из правительства могут устранять обычных журналистов, примеры все знают, но это другой случай и другой уровень огласки», — подчеркнул Разгуляев.

В случае внезапной смерти Карлсона, добавил политолог, замять историю не выйдет, а убийцы будут очевидны. Шумиха же мирового уровня киевскому режиму не нужна — свалить на Россию убийство известного журналиста не выйдет.

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