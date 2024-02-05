«ВС РФ не придется штурмовать Киев»: выяснилось, чем закончится вражда Зеленского и Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях призвал «прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу» — так он прокомментировал вероятную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Слухи о внутренней борьбе украинских элит в лицах президента Владимира Зеленского и его оппонента Валерия Залужного появились достаточно давно. Однако до предела ситуация накалилась, когда власти страны заговорили об отставке главкома, а позже и сам лидер киевского режима подтвердил наличие соответствующих планов.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал нам, что будет в итоге с Залужным.

«Главнокомандующий ВСУ представляет большую опасность для Зеленского на выборах президента, так как с ним украинцы действительно поверили в свою победу. За ним стоит армия, повидавшая ужасы боевых действий, а за Зеленским — лишь тонны кокаина и пропитое в стельку окружение, рассказывающее сказки для бедных: «Мы сделаем то, сделаем это, выйдем на рубежи Солнечной системы». Эти люди максимально оторваны от реальности и от общества», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Именно по этой причине, считает эксперт, Зеленский всячески пытается выкинуть Залужного «на свалку истории». Он попросту понимает, что, если его оппонент попытается реализовать политические амбиции, то с легкостью победит.

«Все это дойдет до того, что ВС РФ даже не придется штурмовать Киев. При нынешнем развитии событий это сделают сами ВСУ под клич Залужного. Риски внутреннего конфликта между ВСУ — Залужным в частности — и властями Украины под предводительством Зеленского возрастают. Это может вылиться в государственный переворот и гражданскую войну», — предостерег Разгуляев.

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