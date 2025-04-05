Publico: тарифные войны Трампа формируют партнерство с Россией против Евросоюза

Тарифные войны президента США Дональда Трампа ослабляют позиции Евросоюза на Украине, формируя экономическое и стратегическое партнерство в отношениях с Москвой, направленное против ЕС, сообщают испанское издание Publico.

По мнению автора статьи, созданная Трампом неопределенность в Европе открывает гораздо более опасный фронт для европейских союзников Украины, чем его союз с РФ, что доказывает падение фондовых рынков по всему миру.

Сейчас глава Белого дома, используя тарифное наступление, может оказывать давление на европейские страны, в том числе и в урегулировании украинского конфликта, передает Público.

Очевидно, что глобальная торговая война Трампа не направлена на углубление разногласий с Россией, а как раз наоборот, резюмирует автор публикации.

Ранее сообщалось о том, что Трамп ограничил доступ Associated Press к освещению своих поездок.