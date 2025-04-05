Publico: тарифные войны Трампа формируют партнерство с Россией против Евросоюза
В ЕС испугались сближения Трампа с Россией
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Тарифные войны президента США Дональда Трампа ослабляют позиции Евросоюза на Украине, формируя экономическое и стратегическое партнерство в отношениях с Москвой, направленное против ЕС, сообщают испанское издание Publico.
По мнению автора статьи, созданная Трампом неопределенность в Европе открывает гораздо более опасный фронт для европейских союзников Украины, чем его союз с РФ, что доказывает падение фондовых рынков по всему миру.
Сейчас глава Белого дома, используя тарифное наступление, может оказывать давление на европейские страны, в том числе и в урегулировании украинского конфликта, передает Público.
Очевидно, что глобальная торговая война Трампа не направлена на углубление разногласий с Россией, а как раз наоборот, резюмирует автор публикации.
Ранее сообщалось о том, что Трамп ограничил доступ Associated Press к освещению своих поездок.