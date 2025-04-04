Трамп ограничил доступ Associated Press к освещению своих поездок

Администрация президента США, возглавляемая Дональдом Трампом, не позволила представителям информационного агентства Associated Press освещать передвижение главы государства из его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По информации пресс-пула Белого дома, кортеж американского лидера покинул Мар-а-Лаго в направлении гольф-клуба в пятницу утром по местному времени.

Журналист и фотограф Associated Press попытались войти в состав пула при его формировании, однако им было отказано, как сообщается в распространенном заявлении.

Следует отметить, что в феврале администрация Трампа исключила Associated Press из числа репортеров, сопровождающих президента в поездках, из-за обострения отношений между агентством и главой государства.

Ранее сообщалось, что журналисты американского издания Associated Press отказались называть Мексиканский залив «Заливом Америки», несмотря на указ Дональда Трампа. Власти не оставили это без внимания и ограничили им доступ в Белый дом.