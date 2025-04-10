Публицист Гаспарян назвал условие для возможного перемирия

По словам публициста Армена Гаспаряна, перемирие в украинском конфликте возможно, если Трамп «сломает» Зеленского. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что вопрос в том, насколько это пресловутое перемирие станет базироваться на том, о чем говорит Москва, поскольку оно может оказаться краткосрочным, что Россию как раз не устроит.

По мнению эксперта, перемирие возможно в случае, если Трамп станет ломать Зеленского через колено.

Ранее Трамп отметил прогресс в урегулировании конфликта на Украине.