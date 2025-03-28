Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта, однако подчеркнул сохраняющуюся враждебность между вовлеченными сторонами.

Недавно состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В ходе беседы российский лидер поддержал инициативу о прекращении атак на энергетические объекты на месяц, адресовав соответствующие указания военному ведомству. Вскоре после этого Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной данного предложения о прекращении огня.

Однако, спустя всего несколько часов после переговоров между лидерами России и США, украинские силы нанесли удар тремя беспилотниками по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

Этот инцидент ознаменовал начало серии атак на энергетическую инфраструктуру, предпринятых украинскими вооруженными силами во время объявленного перемирия.

Ранее администрация руководителя США потребовала от киевского режима прекратить мобилизационные мероприятия во время перемирия, а еще выдвинула ультиматум по избирательному циклу.