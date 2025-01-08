По словам публициста Армена Гаспаряна, население незалежной в случае ликвидации Украины как государства либо куда-то должны передать, либо включить в состав России. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что принятие украинцев Польшей маловероятно, поскольку Варшава не готова принять Мыколу и Оксану в промышленных масштабах, к тому же из-за украинцев в Польше вырос уровень криминала.

По мнению писателя, уже сейчас можно представить, в каком ступоре окажется Министерство юстиции РФ, которому передадут в подчинение Шевченковский районный суд, Лукьяновский народный суд, Русановский районный суд города Киева, оно просто охренеет.

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