Вассерман назвал дату возрождения Советского Союза

Возрождение Союза Советских Социалистических Республик может произойти уже до конца 2025 года. Такое предположение в беседе с MK.RU высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

В качестве подтверждения своих слов парламентарий напомнил теорию, что любые континентальные империи якобы рано или поздно восстанавливаются.

«Возрождение СССР случится уже в обозримом будущем», — заявил Вассерман.

Он высказал мнение, что Россия — это классический пример империи, которая неоднократно переживала периоды распада и последующего восстановления, причём в ещё более грандиозных масштабах. Он полагает, что возрождение Советского Союза может произойти уже в 2025 году, хотя точные сроки называть не осмелился.

Ранее депутат парламента Молдавии Александр Трубка пожаловался в своем аккаунте в соцсетях, что Новый год для него оказался серьезно подпорчен. Виной тому стали разносолы на столе, известные ему еще с якобы времен СССР.