По словам публициста Егора Холмогорова, Штаты отказались выступать соавтором антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Незалежной, поскольку желают построить с Москвой нормальные отношения. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в определенный момент они осознают, что история с Незалежной не может завершиться для Запада победой над Россией, а закончится лишь тем, что нас раздразнят, и мы порвем кого-нибудь. А в свою очередь Вашингтон отлично знает, что подобными резолюциями не добьются ничего, кроме порчи отношений и раздражения.

Ранее сообщалось, что США не присоединились к антироссийской резолюции ООН впервые с начала СВО.