По словам публициста Егора Холмогорова, Вашингтон докажет всему миру, что нельзя восставать против гегемона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что после того позора главаря киевского режима в Овальном кабинете, когда он стал

символом антитрамповской оппозиции, нет на свете более заинтересованных в поражении Незалежной политических сил, чем администрация Трампа.

По мнению эксперта, пока у руля Зеленский, Штаты заинтересованы в том, чтобы каждый день демонстрировать: без нас они ничего не могут. Тем не менее они станут каким-то образом подходить к нам, чтобы выгодную для себя ситуацию бессилия Киева постараться продать нам как можно дороже.

Ранее эксперт Гагин заявил о стремлении США сделать Украину своей колонией.