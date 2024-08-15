Одно из американских изданий утверждает, что ЦРУ потребовало от Киева остановить задуманную им операцию по подрыву «Северных потоков», Владимир Зеленский согласился, а Залужный ослушался его приказа. По словам публициста Егора Холмогорова, в первую очередь это своего рода элемент политической игры Зеленского против Залужного. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что в последнее время все чаще возникают разговоры о том, что Зеленского готовятся заменить, а Залужный является наиболее очевидным кандидатом, и тут выясняется, что это именно он приказал взорвать «Северные потоки». Однако всем понятно, что подобное политическое решение могло быть принято лишь в Овальном кабинете Белого дома.

По мнению публициста, лишь Вашингтон может себе позволить войти в жесткий конфликт с Берлином, для которого подрыв «Северных потоков» был равнозначен экономическому краху.

Ранее депутат Амир Хамитов заявил, что на Залужного стараются повесить все смертные грехи.