Публицист Холмогоров пояснил, почему Трамп начал тотальное разрушение «глубинного государства»

По словам публициста Егора Холмогорова, многие думали, что Дональд Трамп начнет, как в свой первый срок, искать компромисс с вашингтонским истеблишментом, однако он начал тотальное разрушение того, что американская публицистика называет «глубинным государством», возложив за это ответственность на Илона Маска. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что несмотря на то, что Трамп стремится к идеологическому внешнеполитическому альянсу с Россией, внутренняя ситуация в Штатах видна.

По мнению эксперта, ответственность за это разрушение возложена на Маска с получением от него огромных организационных, финансовых и человеческих ресурсов, готовых этим заниматься.

Ранее сообщалось, что Маск призвал закрыть «сумасшедшие» «Радио Свобода» и «Голос Америки».