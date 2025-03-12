Публицист Холмогоров считает, что США могут воскресить Юлию Тимошенко
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По словам публициста Егора Холмогорова, администрация главы белого дома желает воскресить Юлию Тимошенко из политического небытия. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Тимошенко является украинской националисткой, принимала участие в Майдане, однако последние годы находится в тени. Однако скоро Тимошенко может снова появиться на политическом горизонте и стать представительницей Трампа в Незалежной.
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