По словам публициста Егора Холмогорова, администрация главы белого дома желает воскресить Юлию Тимошенко из политического небытия. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Тимошенко является украинской националисткой, принимала участие в Майдане, однако последние годы находится в тени. Однако скоро Тимошенко может снова появиться на политическом горизонте и стать представительницей Трампа в Незалежной.

Ранее политолог Гамбашидзе заявил, что Вашингтон хочет избавиться от просроченного Зеленского.