Публицист Логинов предсказал результаты будущей встречи Путина и Трампа

По словам публициста Виктора Логинова, встреча главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может завершить российско-американский конфликт. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что указанный конфликт явно идет прямо сейчас – в политической сфере, экономической и во всех остальных.

По мнению эксперта, тем не менее Вашингтон может заявить, что это не их конфликт, они из него уходят и Москве придется самостоятельно разбираться с сумасшедшим Брюсселем и странами Старого Света в целом.

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