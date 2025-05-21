На Западе объяснили, почему разговор Путина и Трампа разочаровал партнеров Киева

Недавно прошедший разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нанес значительный ущерб по позициям Киева и его западных союзников, пишет агентство Reuters.

По информации источников, диалог двух лидеров вызвал волну разочарования среди украинских властей и основных партнеров Киева, поскольку он поставил под сомнение перспективы дальнейшей поддержки и усилил неопределенность в ситуации вокруг конфликта.

Отмечается, что во время беседы Трамп, ранее настаивавший на прекращении огня на Украине и введении санкций в отношении РФ, после беседы с Путиным отказался от этой идеи.

Эксперты считают, что такое изменение риторики со стороны американского лидера создает дополнительные сложности для координации западной политики в отношении РФ и украинского кризиса.

Разговор Путина и Трампа состоялся в понедельник, 19 мая, в 17:00 мск. Беседа лидеров двух государств продлилась больше двух часов.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что президент США Дональд Трамп поставил перед фактом главу киевского режима Владимира Зеленского по ситуации на Украине.