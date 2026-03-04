Публицист призвал поддержать Иран в противовес помощи США Украине

Публицист Егор Холмогоров в эфире радио Sputnik предложил рассматривать иранский конфликт через жесткую призму геополитической симметрии: если США используют Украину для ослабления России, то Москва точно так же должна быть заинтересована в том, чтобы Иран наносил максимальный ущерб Америке. По его логике, Тегеран в этой схеме становится для нас своеобразным аналогом Киева — только наоборот.

Холмогоров подчеркивает, что американцы прекрасно осознают: помогая Украине, они бьют по российским интересам, и даже при всех наших фронтовых успехах этот ущерб вполне реален и серьезен. Значит, рассуждает публицист, и у нас есть полное право желать такого же симметричного ответа — чтобы Иран создавал Вашингтону максимум проблем, точно так же истощая его ресурсы и внимание. Это не эмоциональная месть, а холодный расчет: каждая потраченная Америкой ракета, каждый отвлеченный на Ближний Восток военный советник — это минус один удар по нашим позициям.

По его словам, Россия должна не просто наблюдать за эскалацией в Ормузском проливе, а осознанно делать ставку на усиление Ирана, потому что его сопротивление объективно работает на ослабление нашего главного противника. Чем дольше и болезненнее будет для США эта ближневосточная заноза, тем выгоднее нам.

Ранее политолог Мингалев также заявил, что Иран стал для России «анти-Украиной» в войне с США.