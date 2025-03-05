По словам публициста Дмитрия Пучкова, украинский лидер Владимир Зеленский после провальной встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете должен приехать в Вашингтон еще раз, встать на колени и целовать ботинки президенту Штатов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что у американского лидера довольно хорошая память, он мстительный и просто так не оставит хамства Зеленского в Овальном кабинете. Так, трампа опозорили перед всей страной, в связи с чем он должен принять ответные меры, и примет их.

Ранее сообщалось, что конфликт Зеленского и Трампа стал ошеломительным эпизодом за всю историю Овального кабинета.