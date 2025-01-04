Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении назвал Россию «сумасшедшим государством», а Незалежную – «цивилизованным». По словам публициста Дмитрия Пучкова, украинского лидера колбасит, потому что ЦРУ привозит ему самые лучшие поставки из Колумбии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что сумасшедшей страной является как раз Украина, которая выступает как бешеная гиена, специально выращенная Штатами для того, чтобы уничтожить Россию.

По мнению эксперта, в Незалежной достаточно хорошо поставлена психологическая обработка населения, так как украинцы во весь этот бред, который он несет, свято верят.

Ранее сенатор Клишас пояснил, почему ультиматум Зеленского является чистой пропагандой.