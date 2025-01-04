По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, ультиматум украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у европейских чиновников системы ПВО взамен на помощь с возвращением украинских беженцев на родину, является чисто пропагандистской вещью. Об этом сообщает Sputnik.

Он пояснил, что это никак не может работать, к тому же в странах Старого Света сокращают пособия украинцам-беженцам. Однако они только сейчас ощутили, что такое безвиз, насколько он для них ценен: им не меняют документы и всеми правдами и неправдами стараются вернуть домой.

Ранее Зеленский называл себя «целителем» раненых украинских военных.