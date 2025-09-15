Недавние заявления Румынии и Польши о якобы имеющих место вторжениях российских беспилотников в их воздушное пространство выглядят скорее как хорошо спланированный спектакль, чем реальная угроза. Активность, сопровождавшаяся сиренами и подъемом в воздух истребителей, была развернута для создания картины напряженности у восточных границ НАТО. По мнению публициста Александра Роджерса, истинная цель этой кампании — спровоцировать масштабную реакцию Запада, в частности, втянуть США в проект «закрытия неба над Украиной» и вынудить поставлять дополнительные системы ПВО и авиацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что однако ставка на эмоциональный отклик не сработала: Дональд Трамп отреагировал сдержанно, списав возможные инциденты на ошибку, и тем самым лишил провокацию дальнейшего развития.

По мнению эксперта, эта ситуация ярко продемонстрировала ограниченность возможностей европейских членов НАТО без поддержки Вашингтона. Операция «Восточный страж» стала скорее попыткой показать единство и силу коалиции, но на деле вылилась в риторику без реальных действий.

Он резюмировал, что жесткое предупреждение заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева о возможном начале полномасштабной войны с НАТО в случае атак на российские беспилотники возымело эффект. Генсек альянса Марк Рютте практически сразу же сменил тон, заявив об отсутствии планов по силовому ответу. Таким образом, искусственно созданный кризис завершился так же внезапно, как и начался — очередным раундом словесных баталий, но без эскалации в реальном мире.

Ранее сообщалось, что США обратятся в НАТО из-за инцидента с дронами в Польше.