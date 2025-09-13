США обратятся в НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

Вашингтон инициировал срочные консультации с партнерами по НАТО после сообщений о попадании беспилотников на территорию Польши. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США будут тщательно анализировать все факты перед принятием решений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление политика перед журналистами.

Президент Дональд Трамп занял сдержанную позицию, заявив, что не собирается «никого защищать» без четких доказательств целенаправленной атаки. Он допускает, что инцидент мог быть ошибкой. Однако все предположения и обвинения должны быть проверены. По этой причине Штаты обратятся в НАТО за консультацией.

«Нет сомнений, что эти беспилотники могли быть потеряны. Вопрос в том, были ли эти беспилотники направлены конкретно на Польшу», — высказался Рубио.

Польская сторона, несмотря на громкие заявления премьера Дональда Туска о «российских дронах», до сих пор не предоставила публичных доказательств. Россия категорически отвергла причастность к инциденту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к техническим консультациям с Польшей, но никаких запросов от Варшавы не поступало.

Ранее сообщалось, что Польша подняла военную авиацию в небо из-за возможной активности БПЛА на границе с Украиной.