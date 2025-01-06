Пулеметный завод Дегтярева потребовал от Минобороны более 100 млн руб.

Пулеметный завод имени В. А. Дегтярева снова обратился в суд с иском к Министерству обороны РФ, сообщил ТАСС.

В материалах дела уточняется, что сумма, которую завод потребовал от оборонного ведомства, превышает 100 млн рублей. Дело возбуждено под председательством судьи Н. П. Тевелевой.

На данный момент причины подачи иска остаются неизвестными. Это уже второй многомиллионный иск, который завод подает к Минобороны за последние месяцы.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил предыдущий иск завода и взыскал с ведомства 146 млн рублей задолженности.

Завод имени В. А. Дегтярева, расположенный в Коврове Владимирской области, является важным производственным предприятием в сфере оборонной промышленности, которое специализируется на выпуске пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых ракет для нужд российской армии.

В числе продукции завода — пулеметы Калашникова ПКМ и КПВТ, а также противотанковый гранатомет РПГ-7. Уставный капитал завода составляет 1,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что приставы начали процедуру конфискации имущества бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.