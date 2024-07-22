Российскими летчиками уничтожен пункт временной дислокации Нацгвардии Украины

Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины с помощью управляемой бомбы ФАБ-3000, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

Как следует из сообщения, бойцы украинского подразделения пытались укрыться в селе Липцы в Харьковской области, однако были зафиксированы российскими разведывательными дронами.

После обнаружения противника солдатами ВС РФ была проведена прицельная бомбовая атака. Под удар попали порядка 50 украинских бойцов, а таже три пикапа и бронеавтомобиль.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий признался в лояльном отношении к ВС РФ большинства солдат ВСУ, которое они не могут выразить из-за действующих на Украине законов и риска уголовного преследования.