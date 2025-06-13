В своем Телеграм-канале Алексей Пушков, член Совета Федерации, сообщил о том, что Европа не смогла организовать в Грузии события, подобные тем, что произошли на Украине в 2014 году.

В продолжение тему представитель Совета Федерации подчеркнул, что государство, претендующее на членство в Европейском союзе, стало первым, кто отказался выполнять указания Брюсселя в вопросах внутренней и внешней политики, в том числе в отношении России.

«Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры — и выиграли», — отметил сенатор.

Алексей Пушков заявил, что попытка «подтасовать результаты выборов в Грузии не удалась», несмотря на агрессивные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что власти Грузии собрались закрыть информационный центр Евросоюза и НАТО.