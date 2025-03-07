Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с публичным заявлением в тот же день, что и Трамп, причем с совершенно другой линией. Это стало личной местью главе Белого дома: в этом уверен Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, Макрон решил отомстить Трампу за холодный прием в Вашингтоне. Именно поэтому он решил сделать телеобращение в тот же день, когда глава Белого дома произносил речь в Конгрессе. При этом французский лидер объявил о проведении линии, которая радикально противоречит действиям США.

«Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту и заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне», — указал сенатор.

Он добавил, что Макрон рвется возглавить либеральную диктатуру в масштабах всего Евросоюза и получить власть, основанную на русофобии и полном контроле над всей прессой.

Ранее Макрон заявил, что готов к проведению переговоров с Путиным. Он уточнил, что разговор с российским коллегой состоится, когда наступит «подходящий момент». Также он отметил, что предварительно должны быть запланированы контакты переговорщиков.