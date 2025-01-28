«Пупок не развяжется?»: Пушков оценил идею Франции отправить войска в Гренландию

Французские власти обещают отправить своих военных на помощь Дании, чтобы защитить Гренландию, и это выглядит амбициозной, но пустой болтовней. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Сенатор прокомментировал заявление главы МИД Франции о том, что Париж обсуждает с Данией возможность отправить своих военных в Гренландию, чтобы президент США Трамп не смог провести аннексию этого острова. Пушков напомнил, что до этого французское правительство уже говорило о возможной отправке войск на Украину.

«Полагаю, что это обычная для нынешнего Парижа амбициозная, но пустая болтовня и ничего этого не будет. Пупок не развяжется?» — указал он.

По мнению сенатора, если в Париже действительно решили потягаться с Трампом, то там крайне плохо представляют реальный расклад сил, и это, в случае противостояния, пагубно скажется на Макроне.

Ранее Пушков заявил, что если Трамп действительно хочет завершить украинский конфликт, то ему стоит искать ключ для этого в России. Стремление США обойти интересы РФ либо их проигнорировать оставит американского президента с нерешенной проблемой на руках, и за счет этого он станет последователем своего предшественника Байдена.