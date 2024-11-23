Пушков назвал условие, при котором США передадут Украине ядерное оружие
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В США обсуждают идею вернуть Украине ядерное оружие, сообщает The New York Times. По словам автора материала, это может стать альтернативой ее членства в НАТО. Данный шаг Белый дом рассматривает на случай заключения Киевом мирного соглашения с Москвой.
Публикацию в своем телеграм-канале прокомментировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Только в том случае, если в США все окончательно «с ума свихнутся», как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие», — написал сенатор.
По словам политика, реализация данной инициативы будет способствовать вовлечению западных стран «в ядерную преисподню».
Ранее сообщалось о том, что Трамп мог знать о планах Байдена разрешить Киеву использовать ATACMS.