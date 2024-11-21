Пушков: Трамп мог знать о планах Байдена разрешить Киеву использовать ATACMS

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп, судя по всему, мог быть в курсе намерений своего предшественника, действующего президента США Джо Байдена, дать карт-бланш Украине наносить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по российской территории, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечалось, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Как написал Пушков в своем Telegram-канале, такой вывод усматривается в довольно странном молчании Трампа после указанного решения Байдена. Как известно, республиканец ни разу не высказался на данную тематику.

«Шаг Байдена выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)», — отметил Пушков.

Ранее Дональд Трамп-младший резко раскритиковал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что уходящая администрация США во главе с президентом Джо Байденом якобы сняла запрет для Киева на удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

Как подчеркнул политик, ему знакомо, откуда «растут ноги» у такого решения. Все дело в наводнивших США «оружейных баронах», что хотят еще больше зарабатывать на украинском конфликте и гибели тысяч мирных жителей Украины и России. Последствия этого могут быть ужасными, напомнил Трамп-младший.