Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что вопрос о том, достаточно ли России для переговоров того, что она предлагает, не является прерогативой президента Франции Эммануэля Макрона.

11 мая Макрон поприветствовал слова Путина о начале мирных переговоров с Украиной. Однако сразу же добавил, что одной мирной инициативы российского президента недостаточно якобы.

В своём Telegram-канале Алексей Пушков провел параллель между реакцией президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на инициативу Владимира Путина и поведением президента Франции Эммануэля Макрона, который, по мнению Пушкова, всё ещё пытается диктовать условия.

«Трамп положительно оценил инициативу России — в отличие от Макрона, который назвал ее „первым, но недостаточным шагом“, как будто ему решать, что достаточно, а что нет», — сказал он.

В ходе недавнего общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.