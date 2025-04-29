Пушков объяснил, почему Трамп не дал Макрону присоединиться к разговору с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в переговорах с Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть свое лидерство.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По мнению политика, глава Белого дома планирует и дальше вести свою партию сам, а не идти за кем-то.

Тейлор Грин, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори, негативно отреагировала на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Ватикане. Фотографию с переговоров она прокомментировала двумя словами: «Все кончено». Так она написала на своей странице в соцсети.

Ранее Трамп рассказал, что попросил у него Зеленский на встрече в Ватикане.