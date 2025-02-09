Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID

В своем Телеграм-канале Алексей Пушков, представляющий интересы Российской Федерации в верхней палате парламента, прокомментировал решение о закрытии Агентства по международному развитию (USAID). По его мнению, таким образом президент США Дональд Трамп стремится нанести удар по одной из ключевых организаций, поддерживающих его политических оппонентов.

По словам Пушкова, работники USAID проводили деятельность, направленную на подрыв репутации Трампа как в США, так и на Западе в целом.

«Дональд Трамп разогнал USAID не в силу каприза, а потому, что это был оплот его политических противников. И, продолжи оно эту деятельность в прежнем русле, она вылилась бы в подрыв нынешнего режима в самих США и в подготовку смены самого Трампа», — написал сенатор в соцсетях.

По мнению сенатора, в деятельности USAID администрация Трампа и его окружение увидели воплощение всего того, что они считают враждебным в политике и идеологии.

«И решили расформировать его и поставить под свой контроль», — пояснил Пушков.

Государственный деятель подчеркнул, что основной мотив — желание Трампа и Маска нанести ущерб одной из ключевых организаций, враждебных президенту Соединённых Штатов. Это и стало причиной «невероятной паники в лагере демократов».

Ранее сообщалось, что профсоюзы работников государственной сферы инициировали судебный процесс с требованием возобновить деятельность USAID.