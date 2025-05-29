Шойгу пообещал достойный ответ ФРГ на снятие ограничений по ударам по территориям РФ

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, заявил о том, что на снятие ФРГ ограничений на использование западных вооружений, у РФ найдется достойный ответ. Его слова привел ТАСС.

Шойгу отметил, что заявления представителей правительства Германии очень путаны и противоречивы. Там то говорят, что ограничения с Киева сняты, то опровергают это. Затем Мерц утверждает, что все ограничения сняли уже давно.

«Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? А что касается нашей реакции, могу сказать: поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — указал он.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины. Он выразил благодарность турецкому руководству за то, что оно предоставляет место для организации российско-украинских встреч. По словам Шойгу, российско-турецкие политические отношения демонстрируют активное развитие во всех областях.