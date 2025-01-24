Пушков оценил слова «счастливого» Рютте о санкциях против России

В своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность по поводу возможного введения новых санкций против России, о чем заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По мнению Пушкова, это должно вызвать настороженность у президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «очень счастлив» в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России.

«Не думаю, что в задачи Трампа входит делать счастливыми своих врагов. К их числу относятся, несомненно, и Рютте, и (председатель ЕК Урсула. — Прим. ред.) Фон дер Ляйен. Они оба — плоть от плоти европейского и американского либерального истеблишмента, который изображал Трампа и Гитлером, и Герингом», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что если Трамп будет следовать курсу либерального истеблишмента, то он окажется в чужой игре. Он напомнил, что Россия — не Израиль, и попытки диктовать Москве свою волю, как это делается в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обречены на провал.

«А его враги в Европе и в Америке будут торжествовать и потирать руки, видя, как он идет по стопам Джо Байдена», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что Рютте станет последним генсеком НАТО из-за Трампа.