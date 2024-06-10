Поражение партии французского президента Эммануэля Макрона на недавних выборах в ЕП являются провалом самого лидера и его политики. Соответствующее мнение выразил глава комиссии российского Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своих социальных сетях .

Сенатор указал на то, что политика Макрона наконец привела его к результату, к которому он вел свою страну – к поражению собственной партии на выборах в ЕП и победе «Национального объединения» Марин Ле Пен. Данное событие является не столько поражением партии, чем поражением президента, подчеркнул Пушков.

Он также выразил мнение, что к данному результату Макрона привела идея военного противостояния России на территории Украины с которой политик «носился последнее время»

Ранее Макрон заявил о роспуске Национального собрания и об организации досрочных выборов во Франции.