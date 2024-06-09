Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации досрочных выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время видеообращения к народу заявил о роспуске Национального собрания и организации досрочных выборов.

Французский лидер сообщил, что первый тур выборов пройдет 30 июня. Второй должен состояться 7 июля.

Глава лидирующей во Франции на выборах в Европарламент партии «Национальное объединение» Жордан Барделла ранее заявлял о необходимости проведения новых парламентских выборов в стране. Спикер заявил, что французы не поддерживают многие решения Макрона.

Телеканал BFMTV сообщил, что на данный момент рейтинг партий после подсчета голосов распределился таким образом:

правая оппозиционная партия (32% голосов);

партия «Возрождение» (15,4% голосов), лидер которой — Макрон;

сообщество депутатов из «Социалистической партии» и «Общественного места» (13,9% голосов).

В 2024 году президентские выборы должны были состояться на Украине. Владимир Зеленский заявил, что в связи с проведением спецоперации в стране нет возможности позволить населению высказать свое мнение. Ранее мы сообщали, как председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал отсутствие выборов на Украине.

Также в 2024 году должны состояться выборы президента в США. Предвыборная кампания проходит очень эмоционально. Кандидат Дональд Трамп обвиняет действующего президента в деменции. Джо Байден в свою очередь не скрывает заинтересованности в привлечении Трампа к уголовной ответственности.