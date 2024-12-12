По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, представителям Евросоюза на гипотетических переговорах, касающихся украинского конфликта, делать нечего. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что отсутствие необходимости их присутствия объясняется тем, что руководство содружества выступает не за диалог, а за продолжение конфликта.

Ранее Москалькова рассказала, о чем удалось договориться с Украиной.