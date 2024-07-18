Пушков призвал Дуду не бросаться резкими заявлениями о войне РФ с НАТО

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о войне России и Запада.

В мессенджере сенатор призвал польского лидера не бросаться такими громкими заявлениями. Пушков считает, что подобные высказывания со стороны польского президента лишь говорят о его самонадеянности.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся», — подчеркнул Пушков.

Ранее Дуда заявил о возможном столкновении России с Североатлантическим альянсом, беседуя с журналистами польской газеты Wirtualna Polska. Глава республики в интервью подчеркнул, что НАТО уже готовится к боевыми действиям с РФ. По словам Дуды, поводом для начала этого конфликта послужит победа России на Украине.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не намерена вступать в противостояние со странами НАТО. Глава государства в очередной раз высказался об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Запад прекратить осуществлять поставки оружия на Украину.