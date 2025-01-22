Пушков прокомментировал признание Трампом только двух гендеров

Президент США Дональд Трамп снизил идеологическое напряжение между Соединенными Штатами и Россией, ликвидировав разрыв, касающийся таких ценностей, как инклюзивность и трансгендерные вопросы, отметил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, концепция «золотого века», заявленная Трампом, игнорирует интересы защитников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также тех, кто поддерживает смену пола у детей. В этом связи он добавил, что «трансгендерная волна уходит вместе с Байденом».

Сенатор отметил, что Трамп будет нацелен на восстановление традиционных ценностей, лежащих в основе Америки. Пушков считает, что данная тенденция в обозримом будущем устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разрывов между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Пушков заявлял, что настроения среди лидеров Европейского союза (ЕС) и национальных правительств после переизбрания Дональда Трампа президентом США указывают на серьезные опасения по поводу будущих отношений с Вашингтоном.