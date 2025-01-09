Пушков прокомментировал возможность следования Трампа по обозначенной ранее политической линии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможные шаги Дональда Трампа после инаугурации 20 января 2025 года, отметив его критику расширения НАТО. Слова Пушкова опубликованы в его телеграм-канале.

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ прокомментировал возможность избранного президента США Дональда Трампа продолжать свою политику после инаугурации, которая состоится в понедельник, 20 января.

Он подчеркнул, что будущий глава Штатов в последнее время не раз говорил об отказе киевским властям в расширения НАТО за счет Украины и о том, что приближение границ альянса к России является нежелательным сценарием.

Однако избранный Президент еще не вошел в Белый дом, и его заявления резко отличаются от риторики администрации Байдена. Поэтому сенатор Пушков задался вопросом о том, какая же последует за этим реальная политика.

Ранее глава Комиссии Совфеда РФ по информационной политике Пушков заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к военному столкновению с альянсом.