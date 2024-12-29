Гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которую хотят получить киевские власти, невозможна, так как она сразу превратится в «гарантию опасности» для РФ.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Вступление Украины в североатлантический альянс приведет к военному столкновению России с НАТО, так как все силы киевских властей с момента вступления в альянс были бы направлены на развязывание войны с РФ, пояснил сенатор.

Ранее Пушков посоветовал датчанам присмотреть за премьером, призывавшей запасаться консервами из-за атаки русских.