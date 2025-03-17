Пушков раскрыл тайный замысел Евросоюза по Украине

В Европе надеются, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не сможет достичь соглашения с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщил Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совета Федерации по информационной политике, в своем телеграм-канале.

Российский парламентарий подчеркнул, что западные политики не до конца понимают философию Трампа, которой он руководствуется в поиске путей урегулирования конфликта.

«Их (европейцев. — Прим. ред.) расчет прост, как пять копеек», — написал Пушков.

Однако, по мнению сенатора, американский президент начал этот процесс не для того, чтобы просто отказаться от своих планов.

«Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом, и скажут: «Мы же говорили!» — сказано в публикации.

Ранее представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине может быть рассмотрен вариант, при котором Киев откажется от части своих территорий в обмен на гарантии безопасности.