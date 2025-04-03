Европейские страны обсуждают отправку своего воинского контингента на Украину, и это становится настоящим «троянским конем» для США. Америка может быть втянута в конфликт через блок НАТО. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал Алексей Пушков, член Совета Федерации.

Европейские страны говорят об отправке своих военнослужащих в качестве миротворцев на украинскую территорию. С точки зрения сенатора, Трампу надо отнестись к таким разговорам с большим подозрением. В случае реализации такого плана в конфликт будет втянут весь Североатлантический блок и США придется помогать ему как участнику Альянса.

«Отправка войск стран НАТО на Украину под видом „миротворцев“ — это своеобразный „троянский конь“, с помощью которого сторонники продолжения войны надеются достичь нескольких целей», — указал Пушков.

Он добавил, что европейские государства могут надеяться на то, что они втянут Соединенные Штаты в конфликт помимо их воли.

Ранее Пушков заявил, что в случае отмены в США запрета избрания президента на третий срок, основным соперником Обамы на выборах станет Барак Обама. По мнению сенатора, у демократов в Америке нет других влиятельных кандидатур, которые имеют весомые шансы на успех.