Сенатор Пушков назвал соперника Трампа при отмене запрета на переизбрание

В случае если в США отменят запрет на выборы президента в третий раз, то нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу может составить серьезную конкуренцию Барак Обама. Об этом в своем телеграм-канале заявил Алексей Пушков, член Совета Федерации.

Сенатор прокомментировал новость о том, что Трамп планирует выдвинуть свою кандидатуру на третий срок. Президент Соединенных Штатов также сообщил, что с радостью будет соревноваться с Обамой, который также дважды занимал пост главы государства.

«Если в США отменят поправку, запрещающую баллотироваться на третий срок, то Обама действительно будет выглядеть как наиболее серьезный соперник Трампа», — указал Пушков.

Он добавил, что сейчас в американской Демократической партии нет других достойных кандидатур, способных составить серьезную конкуренцию Трампу.

Ранее по поводу возможности отмены запрета в США для выборов одного и того же президента в третий раз высказался Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. Он сообщил, что это реально, для этого необходимо лишь изменить конституцию страны.