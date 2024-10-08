Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности в феврале следующего года. Сенатор Алексей Пушков считает этот шаг опасным для всего мира.

Йенс Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Бывший генсек НАТО вступит в должность в феврале будущего года. Такое заявлении ранее появилось на сайте форума.

Теперь Столтенберг выступает уже просто за политику неограниченного силового давления на Россию. И, разумеется, полностью следует установкам американских "ястребов", являясь для США их человеком в Европе. Он также отрицает необходимость учета интересов России для формирования системы европейской безопасности. В силу этого было бы правильно переименовать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Мюнхенскую конференцию по опасности для мира. Это будет намного точнее Алексей Пушков Глава комиссии Совфеда по информационной политике

В этой должности Йенс Столтенберг заменит Кристофа Хойсгена, который ранее представлял ФРГ в ООН. До него конференцию возглавлял Вольфганг Ишингер. По словам Пушкова, немецкий дипломат делал попытки в сохранении диалога Запада с Россией.

Сенатор отмечает, что помнит как Столтенберг выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, наоборот, за разговор с позиции силы. Алексей Пушков заключил, что на деле диалога не могло быть, так как он сводился к попыткам подчинить Россию целям НАТО.