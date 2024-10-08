Орбан заявил о неспособности Украины победить на поле боя

На пресс-конференции венгерский премьер-министр заявил о невозможности Украины победить на поле боя. После этого Виктор Орбан призвал Украину начать переговоры, пишет РИА Новости вечером вторника, 8 октября.

Орбан сказал, что если Киев не способен побеждать во время боевых действий, то настало время уже вести иную коммуникацию, начинать переговоры и заключать перемирие. Отдельно венгерский премьер назвал позицию Евросоюза по данному конфликту нерабочей и даже глупой, и сейчас Венгрия ищет единомышленников, которые смогут помочь убедить в этом и Брюссель.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал, что дискуссия на Западе и на Украине о перемирии ему не интересна, ведь данные обсуждения вряд ли станут чем-то большим, так и оставшись пустыми разговорами.

Ранее сообщалось об отмене третьего саммита по Украине.