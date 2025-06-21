Пушков: США вступили в период латентной гражданской войны

В США уже началась гражданская война, и страна вступила в фазу скрытого конфликта низкой интенсивности, сообщил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По мнению источника, в американском обществе наблюдается глубокий раскол, который может привести к серьёзным последствиям. Он сравнил ситуацию с горящим торфяником. В отличие от предыдущих гражданских войн, нынешняя не будет представлять собой противостояние вооружённых лагерей, отметил Пушков.

«Все будет сложнее. Это же уже вышло за пределы расовых бунтов. Раньше были только черные бунты, сейчас это уже мигранты, уже белые в этом участвуют так или иначе. То есть, То есть, это будет успокаиваться, потом опять будет проявляться где-то», — сказал сенатор.

По его мнению, в Соединённых Штатах Америки начался период скрытого гражданского конфликта низкой интенсивности. Причины этого конфликта будут иметь социальную природу, а республиканцы и демократы будут стремиться использовать его в своих интересах.

«Каждый будет пытаться использовать свои социальные причины для того, чтобы усилить свои собственные позиции», — резюмировал Пушков.

Ранее сообщалось о том, что в Лос-Анджелесе начались погромы на фоне протестов.